Son Dakika Haberleri: Karabük'te Doğaya Kurt Salındığı İddiası

Karabük'te Doğaya Kurt Salındığı İddiası

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından "doğaya kurt salındığı ve evcil hayvanlara zarar verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Karabük'te Doğaya Kurt Salındığı İddiası, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından "doğaya kurt salındığı ve evcil hayvanlara zarar verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şube müdürlüğüne gelen duyumlar, şikayetler ve sosyal medyada yer alan haberlerde kurum tarafından yetiştirilerek doğaya kurt salındığı ve evcil hayvanlara zarar verildiği iddia edildiği belirtildi.

Yaygınlaşan asılsız bilgilerin, doğanın ve yaban hayatının korunması, avcılığın sürdürülebilirliği için yoğun çaba harcayan kuruma zarar verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddia ile ilgili olarak, kurumumuzca ne bir kurt salım faaliyeti yapılmakta ne de Bakanlığımız bünyesinde kurt yetiştirilen bir istasyon bulunmaktadır. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 5 kınalı keklik ve 2 sülün üretim merkezinde her yıl üretilen çok sayıda kanatlı av hayvanı, yapılan tahsis programları kapsamında tabiata yerleştirilmektedir.

Yine sorumluluk sahamızda çok sayıda alabalık da orman içi sulara salınmıştır. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere şube müdürlüğümüz sorumluluk sahasında keklik, sülün ve balık salımı yapılmaktadır fakat iddia edilen kurt salımı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Söz, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Güncel
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