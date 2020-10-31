Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı - Son Dakika

Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı

31.10.2020 15:54
Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı, System.String[]

KARABÜK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafeterya, otel gibi mekanlarda toplu halde yapılan doğum günü ve bebek partileri yasaklandı.

KARABÜK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafeterya, otel gibi mekanlarda toplu halde yapılan doğum günü ve bebek partileri yasaklandı.

Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, koronavirüs vakalarında yurt genelinde yaşanan artış nedeniyle ek tedbirler aldı. Bu kapsamda kent genelinde restoran, kafeterya, otel gibi açık ve kapalı alanlarda toplu halde doğum günü ile bebek partisi yapılmasını yasakladı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere getirilen kısıtlamaya eklenen yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıp, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.


Karabük, Doğum, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük'te doğum günü ve bebek partisi yasaklandı - Son Dakika


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