Son Dakika Haberleri: Karabük'te Dolandırıcılık İddiası

Karabük'te Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla D.Ç. ve E.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:22 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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