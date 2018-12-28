Karabük'te Dolandırıcılık İddiası
1 saat önce
Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük
'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla D.Ç. ve E.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:22 Kaynak: AA
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak
Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı