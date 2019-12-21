Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük ve 4 ilde sahte kimlikle GSM hattı ve cep telefonu aldıkları tespit edilen B.K, G.D. ve M.T, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların konakladıkları otelde ve araçlarında yapılan aramalarda, 45 yeni tip sahte sürücü belgesi, 21 sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 lira, 60 sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan boş kart, 14 adet akıllı cep telefonu, 10 adet ikinci el cep telefonu, 1 akıllı saat, 86 SIM kart ile kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan çok sayıda cihaz ve aparatın yanı sıra bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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