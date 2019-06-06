Karabük'te dolu yağdı



KARABÜK'te dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin, hasar görmemesi için araçlarının üzerine karton ve örtü koyduğu görüldü. Kentte, saat 15.00 sıralarında dolu etkili oldu. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazıları, hasar görmemesi için araçlarının üzerine karton ve örtü koydu. Bazı sürücülerin de hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çektiği görüldü. Yollar ise dolu sonrası yağan yağmurda kısa sürede göle döndü.

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