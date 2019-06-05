Karabük'te dolu yağdı, sürücüler akaryakıt istasyonlarında bekledi
1 saat önce
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Eskipazar
ilçesinde dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çektiği görüldü.
Eskipazar'da, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazıları, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekti. Görüş uzaklığının azaldığı D-755 yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden bazılarının, araçlarının üzerine karton koyduğu görüldü.
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