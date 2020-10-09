Karabük'te dördüncü kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım (38), pencereden zemine düştü.

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