Son Dakika Haberleri: Karabük'te Drift Atan Sürücüye Ceza

Karabük'te Drift Atan Sürücüye Ceza

1 saat önce

Karabük'te, caddede otomobiliyle drift atarken mobese ve güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye, 5 bin 10 TL para cezası verilirken, geçici süreyle de ehliyetine el konuldu.

Karabük'te, caddede otomobiliyle drift atarken mobese ve güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye, 5 bin 10 TL para cezası verilirken, geçici süreyle de ehliyetine el konuldu. Sürücünün otomobili trafikten men edildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Drift yaptığı, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameralarından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil aynı cadde üzerinde park halinde bulundu. Sürücü R.Ç.'ye, 5010 TL idari para cezası verilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu, 60 gün süreyle de otomobili trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:17 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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