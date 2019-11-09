Son Dakika Haberleri: Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Karabük'te 'drift' yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza

6 saat önce

Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.

Karabük'te

Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde A.I'nın 78 AB 065 plakalı otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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