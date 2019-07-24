Son Dakika Haberleri: Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
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Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi

1 saat önce

KARABÜK'te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi, System.String[]
KARABÜK'te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum." itirazında bulundu.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
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