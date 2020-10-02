Karabük'te düğünde tedbirleri ihlal edenlere 25 bin TL ceza - Son Dakika

KARABÜK Eflani ilçesinde düğün sahibi ile davetli 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerini uygulamadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL ceza kesildi.

Eflani'ye bağlı Çengeller Köyü Aşağı Konak Mahallesi'nde 26 Eylül'de ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı ve Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı belirlendi. Jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.