KARABÜK Eflani ilçesinde düğün sahibi ile davetli 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerini uygulamadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL ceza kesildi.
Eflani'ye bağlı Çengeller Köyü Aşağı Konak Mahallesi'nde 26 Eylül'de ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı ve Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı belirlendi. Jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ile de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nca COVİD-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurallarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:14 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te düğünde tedbirleri ihlal edenlere 25 bin TL ceza - Son Dakika