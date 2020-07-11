Karabük'te düğünler 3 saatle sınırlandırıldı - Son Dakika

Karabük'te düğünler 3 saatle sınırlandırıldı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, köy ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler 3 saatle sınırlandırıldı.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, köy ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler 3 saatle sınırlandırıldı.

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Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, düğünlerde uygulanacak süre kısıtlamasına ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve en geç bitiş saatlerinin 12.00-24.00 olarak belirlenmesine ve düğünlerin toplamda 3 saatten uzun tutulmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Düğün sahiplerinin yapılacak etkinliğin saatleri ile ilgili emniyet ve jandarma birimlerine önceden bildirimde bulunmasına ve bildirdiği saatlere riayet etmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, belirtilen kurallara uyulmamasından düğün sahiplerinin sorumlu tutulmasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kurallara uyulmadığını tespiti halinde kurallara uymayan vatandaşlarla birlikte düğün sahiplerine de cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir."

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te düğünler 3 saatle sınırlandırıldı - Son Dakika
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