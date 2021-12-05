Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven , etkinliğe katılan sporcuları, antrenörleri ve gönüllü gençleri tebrik etti.

Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol ve voleybol takımlarının sporcuları çevredeki çöpleri topladı.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi