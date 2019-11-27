Karabük'te

Selami Y'nin Karabük'e gittiğini tespit eden İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle Beşbinevler Mahallesi'nde yakaladı.

Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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