Son Dakika Haberleri: Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi
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Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü, serbest bırakıldı.

Karabük'te

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü, serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne gönderilen Selami Y, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Olay sırasında da alkollü olduğu ifade edilen sürücüye toplamda 10 bin 974 lira idari para cezası kesildiği ve sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konulduğu kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ihtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçmıştı.

Yaralanan polis memuru, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sürücü Beşbinevler Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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