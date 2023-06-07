Karabük'te bir vatandaş, dut ağacına astığı notla yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Karabük'te bir vatandaş, dut ağacına astığı notla yürekleri ısıttı

07.06.2023 14:27

Karabük'te bir vatandaşın, evinin bahçesindeki dut ağacına asılan 'İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun' yazılı kağıt ile yoldan geçenlerin gönül rahatlığıyla dut yemesi sağlandı. Engin Koçali'nin 5 yıl önce Antalya'dan getirdiği dut fidesi bu yıl çok meyve verdi ve Koçali, insanların göz hakkını düşünerek ağaçtan dut yiyebilmesi için kağıt astı. Koçali'nin bu davranışı takdir topladı.

100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Sokak'ta oturan Engin Koçali'nin 5 yıl önce Antalya'dan getirerek evinin önüne diktiği dut fidesi bu yıl çok meyve verdi. Koçali, sokaktan geçenlerin çekinmeden ağaçtan dut yiyebilmesi için "İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun" yazılı kağıt astı. 'Göz hakkı' diyen Koçali'nin bu davranışı takdir topladı.

"BU SENE ÇOK MEYVE VERMEYE BAŞLADI"

Gazetecilere konuşan Engin Koçali, dut ağacını fide olarak 6 yıl önce Antalya'dan getirdiğini belirtti. "İlk zamanlar öyle 5 tane 10 tane kadar dut veriyordu" diyen Koçali, "Fakat bu sene ne olduysa baya bir miktarda dut vermeye başladı. Yoldan geçen insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani ufacık bir ağaçta bu kadar çok dut olması hayret verici bir şey oldu" ifadelerine yer verdi.

"İSTEYEN YİYEBİLİR, HELAL OLSUN"

Koçali, "Millet başında duruyordu, yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kimse de kopartıp almıyordu. Öyle olunca dut oldu artık, iyice olgunlaştı, yerlere dökülmeye başladı. Ziyan olsun istemedik. Apartmandakiler zaten yiyor, yoldan geçenin de canı çekerse alsın diye 'İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun' diye bir yazı yazdım. Bu sayede insanlar tek tük yemeye başladı" diye konuştu. Paylaşma vurgusu yapan Koçali, "Kendim de toplayabilirim ama ben kendim topladım zaten bir miktar bize yetti, apartmandakiler de toplayıp yiyorlar zaten, gelen gidenin canı çeker, göz hakkı, alsın yesin helali hoş olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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