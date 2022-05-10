Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

10.05.2022 13:14
Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyonun bir binanın duvarına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde saman yüklü kamyonun bir binanın duvarına çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Derebaşı köyü Mahmutlu Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Duvarının bir bölümü çöken binaya giren kamyondaki Kemal D. (69) ve Siyami K. (65) araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu Frenleri patlayan saman yüklü kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te duvara çarpan saman yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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