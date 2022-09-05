Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

05.09.2022 15:06
Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E'nin (30) üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu ve sarı renkli sıvı bulunan şişe, "payp" olarak bilinen 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Karabük- Bartın kara yolu Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyü yakınlarında ise F.T. (26) ve R.D'nin (40) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler 168 gram esrar buldu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan M.A'nın (27) üzerinde yapılan aramada ise 8 gram metamfetamin ve 9 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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