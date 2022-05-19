Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı

19.05.2022 15:49
Karabük'te düzenlenen programda Afrika ele alındı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Afrika'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Afrika'ya" programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) " Afrika'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Afrika'ya" programı düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Afrika'nın geçmişteki ve günümüzdeki jeopolitik konumundan bahsetti.

Karabük'te çok sayıda uluslararası öğrencinin olmasının tesadüf olmadığını belirten Kavas, "Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı da 260 binden fazla." dedi.

Kavas, Afrika'nın yakın geleceğini bilimde gördüklerini ifade ederek, "Bu neticeyle Afrikalılar kıtalarına, kendileri sahip çıkacaklar. Afrika eskiden İngiliz, Fransız, Belçika Afrika'sı olarak anılırdı. Şimdi biz bunu kullanmıyoruz. Herkesin Dakar'ın, Kigali'nin, Gaboron'un nerede olduğunu bilmesi için faaliyetlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Büyükelçi Kavas'ın kendilerine Afrika'nın kapılarını açan ve Çad ile iş birliklerini sağlayan kişi olduğunu dile getirdi.

TÜGVA Karabük İl Başkanı Muhammed Akif Yağımlı ise, "Gönül coğrafyamızda vizesiz dolaşmaya, hava araçlarımızı uçurmaya, nizam-ı alemi tekrar kurmaya, dilde, işte, fikirde birlik olmaya talibiz. Talip olduğumuz bu amaca emek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımıza ve paydaşlarına, yerelde bu amaca hizmet eden başta rektörümüz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programının sonunda Rektör Polat, Büyükelçi Kavas'a hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

Hamit Çepni, Karabük, Afrika, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

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