Karabük'te düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Karabük'te düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu

12 dakika önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Karabük'te düzensiz göçmenler otogarda yoğunluk oluşturdu, System.String[]

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Karabük'te yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne başta olma üzere sınır kentleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.

Eşyaları ile otogara gelen düzensiz göçmenler, otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı.

Öte yandan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle Karabük'te araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarına Türk bayrakları astıktan sonra Güven Kavşağı'nda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Buradan Safranbolu ilçesine giden konvoy, ardından kent meydanına döndü.

Karabük, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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