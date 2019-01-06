Karabük'te Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.
Kar
yağışı nedeniyle Karabük
'ün 4 ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Eskipazar
, Eflani
, Ovacık
ile Yenice
ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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