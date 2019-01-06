Son Dakika Haberleri: Karabük'te Eğitime Kar Engeli

Karabük'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

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Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.


Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Karabük, Kar, Güncel
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