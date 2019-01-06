Karabük'te Eğitime Kar Engeli
16 dakika önce
Karabük'te, kar yağışı sebebiyle Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin ardından, Safranbolu'da da okullar bir gün tatil edildi.
Karabük
'te, kar yağışı sebebiyle Eskipazar
, Yenice
, Ovacık
ve Eflani
ilçelerinin ardından, Safranbolu
'da da okullar bir gün tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının il genelinde etkili olduğu belirtildi.
Safranbolu ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, diyaliz hastası ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük merkeze bağlı köylerden taşıma ile gelen öğrenciler için de yarın eğitim ve öğretime ara verildi.
Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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