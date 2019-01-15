Son Dakika Haberleri: Karabük'te Eğitime Kar Engeli

Karabük'te Eğitime Kar Engeli

17 dakika önce

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.


Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının başladığı belirtildi.


Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Karabük genelinde okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:50 Kaynak: AA

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