Son Dakika Haberleri: Karabük'te Eğitime Kar Engeli

Karabük'te Eğitime Kar Engeli

35 dakika önce

Karabük'te, gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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Karabük'te, gece yarısı etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Karabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle il merkezi ile birlikte Eflani, Eskipzar, Safranbolu, Ovacık ve Yenice ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarında idari izinli sayıldığı ifade edildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:18 Kaynak: İHA

Eflani, Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
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