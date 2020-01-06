Karabük'te eğitime kar engeli - Son Dakika
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Karabük'te eğitime kar engeli

6 saat önce

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi.

Karabük'te eğitime kar engeli, System.String[]

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edilirken, Eskipazar ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatil edildi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.


Eskipazar, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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