Karabük'te eğitime kar engeli - Son Dakika

Karabük merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla Karabük merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11.02.2020 Salı günü öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verilmişti.