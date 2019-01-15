Son Dakika Haberleri: Karabük'te Eğitime Kar Tatili

Karabük'te Eğitime Kar Tatili

15 dakika önce

Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Karabük'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve ilçelerimizdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri, 16.01.2019 Çarşamba günü (1 gün) tatil edilmiştir. 2002/58 Sayılı Genelge'nin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır" denildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

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