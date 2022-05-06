Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika
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Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı

06.05.2022 17:45

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cipin kontrolden çıkarak çarptığı park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cipin kontrolden çıkarak çarptığı park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

B.N.U. idaresindeki 78 BR 699 plakalı cip, Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle bir otomobil caddedeki pastanenin girişine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, cipin park halindeki otomobillere çarparak durması, çarpmanın etkisiyle bir otomobilin pastanenin girişine çarpması ve müşterilerin panikle dışarıya çıkması yer alıyor.

İş yeri çalışanı Kemal Yavuz, içeride müşterilerin olduğu sırada büyük bir ses duyduklarını ve dükkana park halindeki bir otomobilin çarptığını gördüklerini söyledi.

Hep birlikte dışarı çıktıklarını belirten Yavuz, "İlk başta deprem oldu sandık. Allah'tan yaralanan olmadı." dedi.

Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı
Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı cip park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika


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