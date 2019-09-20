Son Dakika Haberleri: Karabük'te "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi

55 dakika önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversiteye başlayan öğrenciler için bilgilendirme standı açıldı.

Karabük'te

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversiteye başlayan öğrenciler için bilgilendirme standı açıldı.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim döneminin Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), Karabük şehirlerarası otobüs terminali, Safranbolu şehirlerarası otobüs terminali, KBÜ emir Çelik Kampüsü ve Safranbolu yerleşkesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında bilgilendirme standı açıldı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, lisans ve ön lisans yerleştirme sınavını kazanarak Karabük Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerle geçmişte ulaşamadıkları öğrencilerin zararlı alışkanlık ve oluşumlar hakkında bilgilendirilerek terör örgütlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla yapılan faaliyetle ilgili olarak görüşülen aile ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler
Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]