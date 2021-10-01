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Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı - Son Dakika

Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı

01.10.2021 17:20
Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı, System.String[]

Karabük'te bir iş yerinde el yapımı patlayıcı madde ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te bir iş yerinde el yapımı patlayıcı madde ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde el yapımı patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, tarihi eser aramak için kullanılacağı değerlendirilen 2 adet 30 santimetre uzunluğunda kablo ve fünye tertibatlı materyal ile 226 gram ağırlığında beyaz renkli madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri çalışanı M.A. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te el yapımı patlayıcı madde bulunan iş yeri çalışanı yakalandı - Son Dakika
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