Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğünde çalışan Erol K, henüz belirlenemeyen nedenle pota trafo odasında elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, Erol K'yi akımdan kurtararak sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.