Son Dakika Haberleri: Karabük'te elektriksiz kalan site sakinleri müteahhide tepki gösterdi
Son Dakika Güncel Karabük'te elektriksiz kalan site sakinleri müteahhide tepki gösterdi

Karabük'te elektriksiz kalan site sakinleri müteahhide tepki gösterdi

7 saat önce

Karabük'te bir sitede yaşayan kişiler, müteahhidin sitenin iskanını almayınca elektriksiz kaldı.

Karabük'te elektriksiz kalan site sakinleri müteahhide tepki gösterdi, System.String[]

Karabük'te bir sitede yaşayan kişiler, müteahhidin sitenin iskanını almayınca elektriksiz kaldı.


Karabük Mahallesi 1008. Sokak'ta 3 bloklu 60 daireli sitede yaşayanlar, müteahhidin iskanı almaması nedeniyle elektriklerinin olmadığını ve mağdur olduklarını iddia etti.

Site sakinlerinden Recep Yıldırım, iskan alınmadığı için elektriğin tek sayaçtan geçtiğini ve bu nedenle elektriklerin zaman zaman kesildiğini söyledi.

Müteahhittin elektrik faturasını ödemediği için elektriklerin kesildiğini belirten Yıldırım, "17 bin lira civarında bir elektrik borcu görünüyor. Hepimiz mağduruz. Problemin çözülmesi için iskan alınması lazım. Diyaliz hastası komşumuz var. Makine evde olduğu için komşumuz mağdur oldu. Şahsa ait elektrik aboneliği verilirse bir daha böyle bir problem yaşamayız." dedi.

Site sakinlerinden Ramazan Bostan da 4 gündür elektriklerinin olmadığını ve mağdur olduklarını ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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