Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu

6 saat önce

Karabük'te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu, System.String[]

Karabük'te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çıkan yangında dükkanda bulunan önemli evrakları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.


Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ulusoy'a ait elektronik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alınırken, ikinci kattaki dükkanda duman içerisinde kaldı. Dükkandaki senet ve önemli evrakları kurtarmak için de vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.


Yangın sonucu dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, Ankara, ulusoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı
Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
18:42 Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında... - Son Dakika Haber
18:40 Libya'daki en önemli siyasi aktörler hangi ülkeler ve kim, ne istiyor? - Son Dakika Haber
18:38 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika Haber
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme yargı organı temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
18:30 TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Son Dakika Haber
18:27 Sorgun'da işten çıkartılan 135 maden işçisi eylem yaptı - Son Dakika Haber
18:16 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]