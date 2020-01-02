Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Karabük'te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çıkan yangında dükkanda bulunan önemli evrakları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.



Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Mehmet Akif Ulusoy'a ait elektronik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alınırken, ikinci kattaki dükkanda duman içerisinde kaldı. Dükkandaki senet ve önemli evrakları kurtarmak için de vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.



Yangın sonucu dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK