Üye Girişi
Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı

17.02.2022 17:56
Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Serkan Güneri (37), henüz belirlenemeyen nedenle elini demir kesen makineye kaptırdı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güneri, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.

YORUMLAR
500

Karabük, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement