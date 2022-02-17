Karabük'te elini demir kesme makinesine kaptıran işçi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi, hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Serkan Güneri (37), henüz belirlenemeyen nedenle elini demir kesen makineye kaptırdı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güneri, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.