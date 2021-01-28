Karabük'te emniyet personeline başarı belgeleri verildi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli şubelerde görev yapan 53 personeli, görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Halkın huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai harcayan ve özveriyle çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek başarı belgelerini veren Vali Gürel, emniyet teşkilatının ildeki huzur ortamının devamı için özveriyle çalıştığını söyledi.

Emniyet teşkilatının bayramlarda, yılbaşında ve önemli günlerde her zaman görevinin başında olduğunu belirten Gürel, "Dünyanın ve ülkemizin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında olduğu bugünlerde, salgınla mücadelede ülke çapında üstlendiği görevlerdeki hassasiyetinin yanında fedakarlıklarıyla da ön plana çıkan, huzur ve sükunun teminatı olan emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.