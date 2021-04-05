Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika

Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

05.04.2021 13:52
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı, System.String[]

Karabük'te çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Karabük'te çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amacıyla hazırlanan 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Karabük'te tanıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin bütün illerde yürütülen bir proje olduğunu belirtti.

Gürel, ailelerin çocukları iyi takip edip, onların hem psikolojilerinde hem de hal ve hareketlerindeki farklılıkları görebilirse bağımlılık sürecine başlamadan müdahalesini yapıp koruyabileceklerini söyledi.

Uyuşturucu ticaretini yapan kişilerin terör örgütleri olduğunu belirten Gürel, "Hiçbir etik kuralı olmayan insanlar evlatlarımızı bizlerden alıp uzaklaştırabilmekte. Allah korusun hayatlarına mal olabilecek süreçlere sürükleyebilmektedir. Çocuklarımız iyi takip edelim, iyi bir arkadaşlık ve iletişim kuralım" dedi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ise, polis teşkilatı olarak geleceğin teminatı olan gençleri uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılığından koruyabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını aktararak, "Anne ve anne adayları ile gençleri bilgilendirerek uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığından uzak tutmayı benimsedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımı da yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı. - KARABÜK

Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı
Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Narkotik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı         
12:15
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor         
10:31
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:10:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei