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Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek - Son Dakika

Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek

19.02.2022 10:59
Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji iş birliğinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzmanlar "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" seminerinde bir araya gelecek.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji iş birliğinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzmanlar "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" seminerinde bir araya gelecek.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ilçedeki bir otelde düzenlenecek seminerde alanında uzman kişiler konuşmacı olarak yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer, sanayide verimliliğin artırılmasının mikro ölçekte firmalara, makro ölçekte de Türkiye ekonomisine fayda sağlayacağını belirtti.

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Karabük'te 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri düzenlenecek Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek Karabük'te 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek - Son Dakika
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