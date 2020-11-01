Karabük'te engelli bakım merkezi karantinaya alındı - Son Dakika

Vakaların temaslı sayısının fazla olduğu bildirilen açıklamada, bakım merkezinin 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir bakım merkezinde birden fazla Kovid-19 pozitif vakası tespit edildiği duyuruldu.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok