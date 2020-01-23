Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika

Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

30 dakika önce

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

Karabük'te engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin, System.String[]

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini gösterdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 24 Ocak Cuma günü, merkez ilçe, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamile kamu görevlileri, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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