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Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu - Son Dakika

Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu

15.06.2021 11:43
Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu, System.String[]

Karabük'te çocukluktan beri hayvancılık yapma hayali kuran engelli Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, İŞKUR'un hibe desteğiyle besi çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldu.

Karabük'te çocukluktan beri hayvancılık yapma hayali kuran engelli Bülent Çaylı ile Zeynep Tatar, İŞKUR'un hibe desteğiyle besi çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldu.

Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köyünde yaşayan yüzde 44 engelli kalp ve solunum hastası Bülent Çaylı ile Kalaycılar Mahallesi'nde oturan yüzde 55 engelli Zeynep Tatar, çocukluklarından beri besici olmak istedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için İŞKUR'un engellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği projesine başvuran Çaylı ve Tatar, üçer inek alarak küçük çiftlik kurdu.

İki yılda hayvan sayısını çoğaltmayı başaran Çaylı ve Tatar, ineklerinin bakımını özenle yapıyor.

"Hayvancılığı severek yapıyorum"

Engelli Bülent Çaylı, AA muhabirine, İŞKUR'dan 38 bin lira hibe desteği aldığını belirterek, "Bu parayla 3 inek aldım. Böylece hayvancılığa başladım, çok memnunum. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Bu 3 ineğin 7 buzağısı oldu. Hayvancılığı gerçekten severek yapıyorum çünkü onlar benim hayatım, istikbalim. İmkan olsa da daha fazlasını yapabilsem. Çok güzel bir proje." diye konuştu.

Engelli Zeynep Tatar da ineklerini aldığında gebe olduğunu, daha sonra doğum yaptıklarını dile getirerek, "İneklere elimizden geldiğince bakıyoruz. Bu projeyle bize yardımcı olan İŞKUR'a teşekkür ederim." dedi.

Hayvancılığı severek yaptığını belirten Tatar, "Projeden çok memnun kaldım. İnekler doğum yaptı. 2 yılda 4 buzağısı oldu. Buzağılar büyüyor, kurbanda satacağız. İneklerin sütünü sağıp değerlendiriyoruz. Yoğurt ve peynir yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eski hükümlü ve engelliler kendi işlerini kuruyor"

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ise engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını değerlendiren bir komisyonları olduğunu anımsattı.

Bu komisyonun engellilere ve eski hükümlülere yaptığı projelerden dolayı hibe verdiğini aktaran Çalış, "Özel politika dediğimiz bizim gruplarımız var. Bu gruplarda eski hükümlü ve engelliler İŞKUR'un hibe desteklerinden yaralanıp kendi işlerini kuruyorlar. Karabük'te de bu amaç hasıl olduğu için çok mutluyuz." dedi.

Çalış, gelecek aylarda yeni hibe destekleriyle ilgili başvuruların başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurmak isteyen gerek hayvancılık gerekse diğer ticaretle uğraşacak engelli veya eski hükümlülere hibe desteği yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda bir engellinin 65 bin liraya kadar hibe desteğinden yaralanması mümkün. Bir eski hükümlü de 15 bürüt asgari ücret tutarında hibe desteğinden yaralanabilir. Vatandaşlarımızı hibe desteklerine başvuru yapmaya çağırıyorum."

Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu
Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu
Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu
Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu
Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu

Engelli, Karabük, Tatar, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te engelliler besici olma hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu - Son Dakika


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