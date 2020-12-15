Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi - Son Dakika

Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

15.12.2020 14:39
Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi, System.String[]

Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

Engelli vatandaşlar, kent merkezindeki engelli rampalarının çoğunun standartlara uygun olmadığını belirtti. Rampaların bakımsız olduğunu kaydeden engelliler, durumun kendileri için tehlike oluşturduğunu anlattı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımların engelliler için uygun hale getirilmesini istedi. - KARABÜK

Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi
Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

Engelli, Karabük, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi - Son Dakika


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