Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi - Son Dakika

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımların engelliler için uygun hale getirilmesini istedi. - KARABÜK

Engelli vatandaşlar, kent merkezindeki engelli rampalarının çoğunun standartlara uygun olmadığını belirtti. Rampaların bakımsız olduğunu kaydeden engelliler, durumun kendileri için tehlike oluşturduğunu anlattı.

Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

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