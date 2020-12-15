Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.
Engelli vatandaşlar, kent merkezindeki engelli rampalarının çoğunun standartlara uygun olmadığını belirtti. Rampaların bakımsız olduğunu kaydeden engelliler, durumun kendileri için tehlike oluşturduğunu anlattı.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımların engelliler için uygun hale getirilmesini istedi. - KARABÜK
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Karabük'te engellilerin 'kaldırım' tepkisi - Son Dakika