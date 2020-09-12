Karabük'te Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Karabük Eğitime Destek Platformu, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Karabük Eğitime Destek Platformu Başkanı Nedim Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, muhafazakarlara ve değer verdikleri bazı kurumlara karşı sistematik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Yılmaz, 27 sivil toplum örgünün yer aldığı platform adına bir grupla Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her gün sosyal medyada ve televizyon ekranlarında değerlerimize karşı hakaretler, iftiralar, çarpıtmalar, ithamlar bir şekilde yer buluyor. Bunları yapan kişi veya örgütlü yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Kendi yandaşlarının yaptığı rezillikler görmezden gelinip üstü kapatılmaya çalışılırken hedef saptırma, gündemi değiştirme anlamında kendi gibi zihniyetteki insanlar üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve milletimizin manevi değerlerine saldırıyor, nefret kusuyorlar. Her fırsatta bir açık kapı gözlenip konu imam hatip okullarına, bu okulların mezunlarına ve onlara sahip çıkan insanlara getiriliyor."

"Milyonları rencide eden bir nefret suçu işlemiştir"

Mütercimler'in milyonları rencide eden nefret suçu işlediğini belirten Yılmaz, "Görülmektedir ki bu ifadeler, öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu cümleleri sarf eden şahıs ve bunların teraneleri 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmekten çekinmeyen figürlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan böyle yapanın yanına kar kalmayacaktır"

Bundan sonra susmayacaklarını ve mücadelelerini en üst perdeden yapacaklarını bildiren Yılmaz, şunları ifade etti:

"Bu konu tarafımızca elbette hukuka taşınmıştır. Bilinmelidir ki açtığımız davalar bir başlangıçtır. Bundan sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir söylemin içine girerse hesabını sadece mahkemelerde değil, yükselen sesimizle kamuoyu vicdanında da vereceğini iyi bilmelidir.

Ülkesinden, toplumundan ve değerlerinden nefret eden bu zihniyet, bugün Erol Mütercimler suretiyle karşımıza çıkmıştır. Belli ki yarın başka bir surette karşımıza çıkacaktır ancak bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bundan böyle yapanın yanına kar kalmayacaktır. Bu ve bunun gibi zihniyetleri hem halkımızın vicdanlarında hem de hukuk önünde mahkum etmek için elimizle, dilimizle, gönlümüzle, tüm benliğimizle, her daim mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."