Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Kü Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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