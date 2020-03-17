Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kü Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.