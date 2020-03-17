Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü - Son Dakika
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Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

6 saat önce

Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, System.String[]

Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Esentepe Yeşil Camisine getirildi.

Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Vildan A.Y, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı.

Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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