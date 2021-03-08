Karabük'te eşini darbettiği iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Alptigin Caddesi'nde eşi Ayhan D. tarafından tehdit ve hakarete uğrayarak darbedildiğini öne süren Derya D. polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olan çifti gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Derya D, polis tarafından evine bırakıldı.

Gözaltındaki eşi Ayhan D'ye ise 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir kararı uygulanacak.