Karabük'te eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eşi Derya D. tarafından tehdit ve hakarete uğrayarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından dün gözaltına alınan Ayhan D, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Alptigin Caddesi'nde dün eşi Ayhan D. tarafından tehdit ve hakarete uğrayarak darbedildiğini öne süren Derya D. polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen polis ekipleri birbirinden şikayetçi olan çifti emniyete götürmüştü.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Derya D, daha sonra polis tarafından evine bırakılmış, gözaltına alınan Ayhan D'ye 1 ay süreyle önleyici tedbir, eşine de koruyucu tedbir kararı uygulanmıştı.