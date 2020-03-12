Karabük'te eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı

7 saat önce

Karabük'te eşini silahla vurarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Karabük'te eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te eşini silahla vurarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'taki kardeşine ait bir iş yerinde çalışan Vildan A.Y. (37), hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Saldırgan A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Vildan A.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan Vildan A.Y. ile eşinin 1,5 yıllık evli oldukları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine getirilen koca, cezaevine gönderildi.

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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