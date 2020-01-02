Karabük'te eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika

Karabük'te eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası

6 saat önce

Karabük'te, eşinin koluna sıcak su döktüğü ileri sürülen kocaya 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Karabük'te eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası, System.String[]

Karabük'te, eşinin koluna sıcak su döktüğü ileri sürülen kocaya 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İsmail A, evine gelen misafirleriyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşi Gülten A'nın (41) koluna sıcak su döktü.

Bunun üzerine annesinin evine giden Gülten A, kolundaki yanıkları gören annesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İkinci derece yanık tedavisi tamamlanan kadın, annesiyle savcılığa giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail A'ya 1 ay uzaklaştırma cezası verdi.

Gülten A, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin misafirlerle ilgilenmediği gerekçesiyle üstüne çaydanlıkta bulunan sıcak suyu döktüğünü ileri sürdü.

Yaklaşık 16 yıl önce evlendiği eşinin daha önce de kendisini birçok defa darbettiğini ve bu duruma çocukları için katlandığını savunan Gülten A, "Eşimin rahatsızlıkları var. Tansiyon, kalp ve şeker gibi. Başından beri darp olayları var ancak ben çocuklarım için katlanıyordum. Bu son olaydan sonra şikayetçi oldum. Davamın da arkasındayım. Uzaklaştırma aldım bir ay, daha da uzatacağım. Benim durumumda olan kadınlar ezilmesin. Erkeklere bu güç verilmesin." dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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