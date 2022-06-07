Karabük'te Eskipazar OSB çalışmaları toplantıda ele alındı

Karabük'te Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
Valilikte bir araya gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Eskipazar OSB'ye yönelik toplantı yaptı.
Toplantıda OSB Müdürü Emin Demir, kamulaştırma çalışmaları ve işletmelere ön tahsis yeri işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
AK Parti heyeti, Kavşak Projesi'nin uygulandığı Öğlebeli Mahallesi'ndeki alanı da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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