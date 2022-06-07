Valilikte bir araya gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz , Eskipazar OSB'ye yönelik toplantı yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karabük'te Eskipazar OSB çalışmaları toplantıda ele alındı - Son Dakika

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