Karabük'te etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi
26 dakika önce
Karabük'te aniden bastıran ve etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde hayat durma noktasına gelirken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
'te aniden bastıran ve etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde hayat durma noktasına gelirken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.
Şehir merkezi başta olmak üzere birçok noktada etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 31 kilogram yağışın düştüğü Karabük'te özellikle Hürriyet
Caddesi üzerinde yer alan çok sayıda iş yeri ve park halindeki araçlar sular altında kaldı.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar ise yolda kaldı. Kent merkezinde bulunan battı-çıktıda ise trafik tamamen durdu. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak su tahliye çalışmaları yaptı.
Yaşanan olaya bazı esnaf tepki gösterirken, kimi vatandaş ise olta ile balık tutar gibi yaparak tepki gösterdi. - KARABÜK
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor
Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi